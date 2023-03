Ana Dias, do Zenit, é a novidade na convocatória do selecionador Francisco Neto

A Seleção Nacional de futebol feminino defronta, em Guimarães, o Japão, a 7 de abril, e o País de Gales, quatro dias depois, para preparar o Campeonato do Mundo deste ano.

Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, divulgou, esta terça-feira, a convocatória para os jogos de preparação para o Mundial deste ano, que se irão realizar no Estádio D. Afonso Henriques, casa do Vitória de Guimarães: frente ao Japão, no dia 7 de abril, e diante do País de Gales, no dia 11.

Das 25 jogadoras escolhidas, a única novidade é a inclusão de Ana Dias, avançado que tem estado em destaque ao serviço do Zenit - Kelsey Araújo, do Le Havre, foi a preterida.

Depois de ter estado presente nas fases finais dos Europeus de 2017, nos Países Baixos, e 2022, em Inglaterra, Portugal vai disputar, pela primeira vez, um Campeonato do Mundo, neste caso a nona edição da prova, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto. Inserida no Grupo E, a formação lusa medirá forças com os Estados Unidos, vencedores em 1991, 1999, 2015 e 2019, os Países Baixos e o Vietname.

Confira a lista de 25 convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira, Patrícia Morais e Rute Costa;

Defesas: Ana Seiça, Carole Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves e Sílvia Rebelo;

Médios: Ana Rute, Andreia Norton, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Fátima Pinto, Kika Nazareth, Tatiana Pinto e Vanessa Marques;

Avançados: Ana Borges, Ana Capeta, Ana Dias, Carolina Mendes, Diana Silva, Jéssica Silva e Telma Encarnação.