Ana Borges: "Sabíamos que os portugueses não nos iam falhar"

Declarações de Ana Borges, jogadora da Seleção, na chegada da comitiva portuguesa ao Aeroporto de Lisboa, depois da participação no Mundial'2023 feminino.

Tem noção do que a Seleção fez e do apoio crescente dos portugueses? "Sim, sabíamos que íamos ter muito apoio aqui em Portugal e também na Nova Zelândia. Apesar do fuso horário, sabíamos que não nos iam falhar. Muitas vezes fomos buscar forças aos portugueses."

Lágrimas transformadas em orgulho? "Sim, essas lágrimas aconteceram porque queríamos continuar em competição. Foi uma frustração não conseguir. Tivemos muito perto de estar nos oitavos de final. Sentimos um orgulho enorme em sermos portuguesas e representarmos a Seleção."

Como foi partilhar o campo com Alex Morgan e Megan Rapinoe? "Prefiro partilhar o palco com as jogadoras portuguesas."

Que mensagem passou às mais jovens? "Não há nenhuma mensagem. Sabíamos da importância do Mundial e destes palcos que queríamos pisar."