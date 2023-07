Ana Borges em gestão de esforço a três dias da estreia de Portugal no Mundial'2023

A polivalente futebolista portuguesa Ana Borges esteve, esta quinta-feira, ausente do treino da formação das quinas, em "gestão de esforço", a três dias da estreia na prova, no domingo, face aos Países Baixos, em Dunedin, na Nova Zelândia.

Num dia marcado em Auckland por um inusitado tiroteio que já causou três mortos, em pleno centro da cidade, a seleção lusa, instalada a vários quilómetros de distância, passou ao lado do trágico acontecido e cumpriu mais uma sessão de trabalho.

No Mangere Centre Park, a mais de 20 quilómetros do centro da mais populosa cidade neozelandesa, Ana Borges foi a única baixa na sessão, enquanto Kika Nazareth integrou o treino no início, na parte aberta à imprensa, mas depois não a cumpriu na totalidade, ainda a recuperar de uma lesão num joelho.

A futebolista do Benfica, de 20 anos, lesionou-se em 1 de julho, no empate a zero num particular realizado no reduto da campeã europeia em título Inglaterra, e, desde então, ainda não esteve em pleno às ordens de Francisco Neto.

Pelo contrário, a central Diana Gomes, que assustou no treino aberto de segunda-feira, já integrou a sessão em pleno, juntando-se no lote de recuperadas à também central Sílvia Rebelo e à média Fátima Pinto.

A sessão de treino do conjunto das quinas contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, que está em Auckland na qualidade de membro do FIFA Council.

A formação das quinas defronta as neerlandesas, as vice-campeãs mundiais em título, no domingo, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), em Dunedin, em encontro da jornada inaugural do Grupo E.

Depois do embate com os Países Baixos, Portugal enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, em 01 de agosto, pelas 19:00 locais (08:00 em Lisboa).

A formação das "quinas" prossegue a preparação para o Mundial'2023 na sexta-feira, com um treino previsto para as 10:30 locais (23:30 de hoje em Lisboa) - o horário ainda por confirmar -, o último no Mangere Centre Park antes da estreia.

A prova arranca hoje, pelas 19:00 locais (08:00 em Lisboa), com o jogo entre a anfitriã Nova Zelândia e a Noruega, que se defrontam no Eden Park, em Auckland, em embate da ronda inaugural do Grupo A.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.