Amora regista melhor média de espectadores da primeira volta da Liga BPI

O conjunto amorense ainda não somou qualquer ponto na atual edição do principal escalão do futebol feminino português.

De acordo com dados da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Amora é o emblema da Liga BPI com maior média de assistência na primeira metade do campeonato - 386 espectadores -, estando à frente do Atlético Ouriense (307) e do bicampeão Benfica (233).

Apesar da formação amorense estar a protagonizar uma temporada abaixo das expectativas - ocupa o último lugar da tabela, ainda sem pontuar -, apoio não tem faltado.

Na primeira volta, o Centro de Treinos do Serrado, "casa" do emblema do Seixal, registou três das melhores assistências da competição: 764 espectadores frente ao Sporting; 560 com o Braga e 332 diante do Torreense.