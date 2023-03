Amora de olhos postos na permanência: "Não está a ser uma época fácil"

Carolina Ribeiro apontou um golo e fez uma assistência na estreia a vencer do Amora na Liga BPI, contra o Ouriense, por 3-2. A cumprir a sexta época no emblema amorense, a defesa, 24 anos, aponta "a crença e o trabalho" como fatores decisivos para o sucesso, contando que este triunfo dá um novo alento ao grupo.

Foi preciso esperar 14 jornadas para o Amora vencer pela primeira vez, esta temporada, na Liga BPI. A formação de João Mugeiro sofreu, mas saiu de Ourém com os primeiros pontos da época, após um triunfo suado por 3-2. "Foi uma vitória muito importante e que já merecíamos. Significa que o nosso trabalho está a ser recompensado e irá servir de motivação. Foi um jogo complicado, mas cumprimos com tudo o que estava planeado", resumiu Carolina Ribeiro, prometendo a equipa "focada no objetivo" e pronta para "lutar até ao fim".

A defesa, de 24 anos, contribuiu diretamente para o triunfo amorense ao rubricar um golo e uma assistência. "O mais importante foi ajudar a equipa, mas não escondo que foi uma ótima sensação, até por não estar habituada a tal. Sou defesa e não marco muitos golos, por isso, marcar e assistir no mesmo encontro é perfeito, ainda mais com os três pontos na bagagem".

O emblema setubalense ocupa o último lugar da Liga BPI e protagoniza uma temporada abaixo do expectável. Carolina afirma que o grupo continua de olhos postos na permanência no escalão máximo do futebol feminino português, algo que só será alcançado com "crença e trabalho". "Não está a ser uma temporada fácil para nós, mas se continuarmos a acreditar e a trabalhar, não tenho dúvidas de que vamos dar a volta a estes últimos meses menos positivos. Neste momento, o grupo só está focado em manter o Amora na Liga BPI", assume a camisola 10.

O TREINADOR

João Mugeiro

Idade: 46 anos

O Amora é o terceiro clube que João Mugeiro, 46 anos, orienta esta época, depois de Beira-Mar de Almada (formação) e Futebol Benfica, onde liderou a equipa feminina. Em 12 jogos ao comando do Amora, o treinador venceu por quatro vezes, tendo, na jornada passada, conseguido o primeiro triunfo na Liga BPI.

A JOGADORA

Carolina Ribeiro

Idade: 24 anos

Posição: defesa

A polivalência é o principal trunfo da defesa, que joga a central, a lateral e até no meio-campo, trabalhando sempre em prol do coletivo. Esta temporada, Carolina contabiliza um golo e uma assistência em 19 encontros e tem-se afirmado como uma peça fundamental na equipa amorense.