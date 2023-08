Alisha Lehmann: a estrela do Mundial de futebol feminino arrasa nas redes sociais

A internacional suíça, de 24 anos, tem quase 15 milhões de seguidores no Instagram.

Se, dentro de campo, podemos dizer que existem inúmeras jogadoras com mais currículo do que Alisha Lehmann, fora das quatro linhas, mais concretamente nas redes sociais, a internacional suíça é líder destacada.

Aos 24 anos, a criativa é a futebolista com mais seguidores no Instagram (14.6 milhões) e no TikTok (9.6 milhões). Apesar de a seleção helvética já ter sido eliminada da nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que se está a realizar na Austrália e na Nova Zelândia - foi goleada pela Espanha, por 5-1, nos oitavos de final da competição -, Alisha Lehmann continua a acumular fãs nas redes sociais.

Natural de Tägertschi, no cantão de Berna, capital da Suíça, a atleta, que defende as cores do Aston Villa, da primeira divisão inglesa, supera o compatriota e lenda do ténis Roger Federer, que soma quase 12 milhões de seguidores no Instagram.

Para se ter um termo de comparação com algumas das futebolistas mais mediáticas, Alex Morgan, principal referência dos Estados Unidos, tem 10.2 milhões de seguidores no Instagram, a espanhola Alexia Putellas, que foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2021 e 2022, contabiliza 2.9 milhões, a também norte-americana Megan Rapinoe possui 2.1 milhões e, por fim, a craque portuguesa Jéssica Silva totaliza 669 mil.

Apesar de ser um fenómeno de popularidade, Alisha Lehmann faz questão de utilizar a influência de que desfruta para, simplesmente, promover o futebol feminino, conseguindo angariar, de dia para dia, mais "fiéis" para a modalidade.