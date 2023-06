Alegria contagiante no arranque dos trabalhos da Seleção feminina para o Mundial

A equipa às ordens de Francisco Neto começou a preparar a presença inédita na fase final da nona edição do certame intercontinental.

A Seleção Nacional de futebol feminino concentrou-se, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, para iniciar a preparação do Campeonato do Mundo, que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.

No arranque dos trabalhos, as internacionais portuguesas irradiaram felicidade e realizaram, sob a orientação da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os habituais exames médicos que antecedem as grandes competições e que permitem atestar a aptidão para a prática desportiva de alto rendimento.

Esta terça-feira de manhã, às 9h30, uma das jogadoras convocadas pelo selecionador Francisco Neto falará à Comunicação Social.

Na fase final da nona edição do Mundial, Portugal, que se estreia no certame intercontinental, está inserido no Grupo E, juntamente com Estados Unidos, que venceram as edições de 1991, 1999, 2015 e 2019, Países Baixos, vice-campeões mundiais, e Vietname.