Ajax proíbe homenagem à equipa feminina. E a culpa é deles

Equipa feminina do Ajax

O Ajax proibiu que a equipa feminina, recentemente sagrada campeã nacional, recebesse uma homenagem pública na Praça Leidseplein, em Amesterdão.

A proibição surge devido à "temporada desastrosa" que a equipa masculina, onde atua o português Francisco Conceição, tem tido.

"A falta de ambiente de celebração em torno do Ajax no geral pelo desastre desportivo que tem sido e por não se saber o treinador para a próxima época tem peso nesta decisão", afirmou um porta-voz do Ajax, citado pelo NU.nl.

O grupo de adeptos dos neerlandeses (AFCA), também se opôs aos festejos da equipa feminina, salientando que a Praça Leidseplein "deve estar reservada apenas à equipa principal masculina".

Acrescentaram ainda que: "A equipa masculina leva mais de 50 mil adeptos ao estádio em casa e a feminina não ultrapassa os mil".

Femke Halsema, presidente da Câmara Municipal de Amesterdão, e Sofyan Mbarki, e o vereador para o desporto, lamentaram a decisão tomada pelo Ajax: "Infelizmente, sem a cooperação do clube, a presidente e o vereador não terão a possibilidade de organizar a cerimónia".