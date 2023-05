Agredida e sem apoio do PSG: "Dois anos infernais num clube que me abandonou"

Na despedida do PSG, Kheira Hamraoui ataca a postura do clube após ter sido violentamente agredida, alegadamente a mando de uma colega

A futebolista Kheira Hamraoui despediu-se do PSG com uma carta dura, lamentando que o clube não a tenha apoiado na sua fase mais complicada, após ter sido agredida violentamente com ferros, alegadamente a mando de uma colega de equipa.

"Encerro aqui a página mais dolorosa da minha carreira. Apesar de dois anos de tempestade infernal num clube que me deixou de lado, me abandonou e fez tudo para que eu saísse, consegui aguentar esta pressão diariamente", começou por dizer Kheira.

"Prometi que terminaria o meu contrato e cumpri-o... Saio de cabeça erguida de um clube que não me protegeu e que fez de tudo para que eu saísse. Quero agradecer às pessoas do clube que foram amáveis comigo durante estes dois anos, bem como aos meus treinadores que, apesar das pressões dentro e fora do clube, me fizeram jogar. Penso que consegui retribuir a sua confiança e apoio em campo. Ainda há pessoas boas neste mundo de brutos", sentenciou a internacional francesa.