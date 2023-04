AF Porto atinge número recorde de jogadoras inscritas

Entre futebol e futsal, a AF Porto conta com 2173 jogadoras.

A Associação de Futebol do Porto tem na temporada 2022/23 2173 atletas femininas inscritas, sendo um número recorde. Com 127 equipas femininas filiadas, entre futebol e futsal, o número de jogadoras cresceu dos 1061 em 2020/21 para os 1750 do ano passado e para os atuais 2173 de agora.

[Reprodução/ Imagem AF Porto]

No escalão de seniores estão 670 atletas, mas nos escalões de formação os números subiram consideravelmente: Sub-11 (223/+54,9%), Sub-13 (294/+63,3), Sub-15 (324/+36,1%) e Sub-17 (306/+15,5%).

O futebol foi a modalidade que mais cresceu, com um número de atletas quase quatro vezes superior face a 2020/21.

O número de equipas femininas também cresceu de 114 na temporada passada para as 127 atuais.