Adversário de Portugal: a lista final dos Países Baixos para o Mundial feminino

Lieke Martens e Dominique Janssen, duas das principais figuras dos Países Baixos, têm lugar garantido no Mundial

A Seleção Nacional defronta a turma neerlandesa a 23 de julho, na ronda inaugural do Grupo E do Campeonato do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia.

Já é conhecida a convocatória dos Países Baixos, vice-campeões mundiais, para a nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

Fora da lista final da turma neerlandesa ficou, por opção técnica, Fenna Kalma, avançado que, na época que agora finda, apontou 45 golos em 30 jogos pelo Twente. Nesta nova temporada, a jogadora, de 23 anos, vai representar o Wolfsburgo, finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões.

Vivianne Miedema, uma das melhores avançados do mundo, que está a recuperar de uma lesão grave, é outra ausência de peso - aos 26 anos, a ponta de lança do Arsenal, natural de Hoogeveen, soma 95 golos em 115 internacionalizações A.

Recorde-se que, na fase final do Mundial, os Países Baixos estão inseridos no grupo de Portugal e serão o primeiro oponente da equipa das Quinas - a 23 de julho, em Dunedin, na Nova Zelândia, na jornada de abertura do Grupo E.

Confira a lista de 23 convocadas do selecionador Andries Jonker:

Guarda-redes: Daphne van Domselaar (Twente), Lize Kop (Ajax) e Jacintha Weimar (Feyenoord)

Defesas: Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (Twente), Merel van Dongen (Atlético de Madrid), Stefanie van der Gragt (Inter de Milão), Aniek Nouwen (AC Milan), Lynn Wilms (Wolfsburgo) e Dominique Janssen (Wolfsburgo)

Médios / Avançados: Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV Eindhoven), Daniëlle van de Donk (Lyon), Damaris Egurrola (Lyon), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Renate Jansen (Twente), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (Wolfsburgo), Katja Snoeijs (Everton), Sherida Spitse (Ajax) e Wieke Kaptein (Twente).