"Admira-te", o novo podcast que falará sobre a Liga BPI

Ana Teixeira e Marta Casaca serão as moderadoras do programa

O episódio de estreia será lançado esta quarta-feira, dia 8.

A Liga BPI, principal escalão do futebol feminino português, contará, a partir do dia 8 de fevereiro, com um podcast, intitulado "Admira-te". Os episódios, nos quais serão destacados os desempenhos das 12 formações e das jogadoras que competem na prova, serão lançados às quartas-feiras, de forma quinzenal.

O programa, que estará disponível no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), bem como nas suas redes e nas mais conhecidas plataformas de agregação de podcast - Spotify, Apple Music e Soundcloud, entre outras -, conta com a moderação da apresentadora Marta Casaca e de Ana Teixeira, embaixadora da competição.

O episódio de estreia terá como convidada Ana Filipa Assucena, futebolista de 19 anos, que atua pelo Damaiense, a equipa sensação da primeira volta do campeonato.