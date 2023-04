Aos 90+7" do jogo Portland Thorns - Angel City, a contar para a NWSL (National Women's Soccer League), com o resultado em 2-3, a guarda-redes Bella Bixby, de 27 anos, subiu à área contrária em busca do empate a três bolas. Na sequência do canto batido por Samantha Coffey, do lado direito, a guardiã norte-americana conseguiu mesmo restabelecer a igualdade, utilizando o calcanhar para marcar. Veja o lance.