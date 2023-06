Barcelona e Wolfsburgo disputam, a partir das 15 horas, no Philips Stadion, na cidade neerlandesa de Eindhoven, a final da 22ª edição da Liga dos Campeões de futebol feminino. As tetracampeãs espanholas vão à procura do segundo título na prova europeia - depois da conquista na temporada de 2020/21, em Gotemburgo, na Suécia -, enquanto a formação alemã já levantou o troféu por duas vezes - 2012/13 e 2013/14 - e espera, este sábado, conseguir o terceiro êxito.

Jonatan Giráldez, treinador da equipa blaugrana, vai apresentar o seguinte onze: Sandra Paños; Lucy Bronze, Irene Paredes, Mapi León e Fridolina Rolfö; Keira Walsh, Aitana Bonmatí e Patri Guijarro; Caroline Graham Hansen, Mariona Caldentey e Salma Paralluelo.

Alexia Putellas, melhor futebolista do mundo em 2021 e 2022, inicia o encontro no banco de suplentes.

Já Tommy Stroot, técnico da turma germânica, vai começar a partida com: Merle Frohms; Lynn Wilms, Kathrin Hendrich, Dominique Bloodworth-Janssen e Felicitas Rauch; Lena Oberdorf, Jill Roord e Svenja Huth; Sveindís Jónsdóttir, Alexandra Popp e Ewa Pajor.