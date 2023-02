Declarações de Dolores Silva, capitã da seleção nacional, no final do encontro com Camarões (2-1), que materializou o primeiro apuramento de Portugal para um Mundial feminino. Portugal vai, agora, medir forças com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname, no próximo verão

Reação ao triunfo: "É difícil expressar o que sentimos neste momento. Foi um momento muito esperado por várias gerações, pela nossa. Pelo abrir portas para as futuras, foi o que falei e é o que friso neste momento. Acho que ainda não temos bem a noção da grandeza do que acabámos de fazer, mas estamos extremamente orgulhosos, porque lutamos e trabalhamos muito para chegar aqui. Merecemos muito estar num Mundial pela primeira vez e fazer história para Portugal."

Importância do momento: "É o momento do futebol feminino português, de todas nós. De todos os que tem de abrir ainda mais os olhos, porque nós, mulheres, temos feito um grande trabalho e uma grande evolução nos últimos anos e merecemos que nos continuem a dar a mão. E agora, acima de tudo, continuem a acreditar em nós e a apostar que o futebol em Portugal tem muito qualidade e grande futuro pela frente."

Mensagem para o grupo: "Acho que o que mais tento passar e sermos nós próprias. Cada uma com a sua personalidade, trazer o melhor que pode aportar ao grupo, quer dentro quer fora do campo, cada uma de nós aporta sempre alguma coisa. Crescemos juntas, trabalhamos e erramos juntas, choramos juntas, sorrimos juntas, festejamos juntas. O que mais tento passar é o acreditar, acima de tudo, que nós temos muita qualidade e que merecemos muito estar no Mundial."