"A minha tia inscreveu-me no futebol federado sem os meus pais saberem"

Gabi Gonçalves, lateral do Länk Vilaverdense, de 19 anos, assume a O JOGO que atravessa o melhor momento da carreira.

Em Vila Verde há uma jogadora que tem dado nas vistas pela sua consistência e qualidade. Gabi Gonçalves, atacante de 19 anos que esta temporada foi adaptada a lateral, está em alta ao serviço do Länk Vilaverdense. Sente-se a atravessar o melhor momento da ainda curta e promissora carreira, iniciada como sénior quando tinha apenas 15 anos, ao serviço do Gil Vicente.

O início da sua história no futebol é curioso. A sua tia inscreveu-a num clube sem os seus pais saberem...

-É verdade, o futebol surgiu na minha vida de uma forma natural. Eu jogava na escola, nos intervalos, com os rapazes e certo dia uma auxiliar falou com os meus pais para me inscreverem num torneio interescolar. Eles aceitaram e nesse mesmo torneio recebi o prémio de melhor jogadora. A minha tia viu e inscreveu-me no futebol federado sem os meus pais saberem. A partir daí, só queria a bola.

Mas os seus pais apoiaram essa decisão ou estavam reticentes?

-No primeiro ano, os meus pais diziam que futebol era para meninos e não para meninas, mas nunca me proibiram de jogar. Como eles repararam que gostava mesmo do que fazia e estava a ser bem-sucedida, começaram aos poucos a acompanhar-me. Viam que recebia elogios de treinadores de outras equipa e a partir daí acompanharam-me sempre. Hoje, estão comigo em todo o lado.

Ao longo da sua carreira, já passou pelo Bragafut, Bragalona, Gil Vicente, Braga, Varzim e Länk Vilaverdense. Sendo a Gabriela natural de Braga, representar o clube da sua terra teve um sabor especial?

-A minha passagem pelo Braga foi positiva. O primeiro ano exigiu muito de mim e trabalhava para conseguir corresponder aos objetivos da equipa técnica e da equipa. No segundo ano, não houve competições devido à pandemia. Nesse mesmo ano, fizemos um torneio em que ficámos em primeiro lugar e acabei por ser a melhor marcadora.

Qual foi o clube que a marcou mais?

-O clube que mais me marcou foi o Gil Vicente, uma vez que eu integrava a equipa sénior e tinha só 15 anos. A equipa integrou-me muito bem! Foi um desafio para mim, mas consegui concluí-lo com êxito.

Esta temporada mudou-se para Vila Verde, onde tem dado nas vistas pelas boas e consistentes exibições. Encontrou no Länk Vilaverdense a sua zona de conforto?

-Aceitei a proposta do Länk pois vi que era um clube com condições para disputar os primeiros lugares das competições e por saber que ia exigir mais de mim. Ia fazer-me crescer e teria de trabalhar o triplo para conquistar o meu lugar.

Atravessa o melhor momento da carreira?

-Sinto que tem sido a minha melhor época e cresci bastante. Só foi possível porque a equipa se destacou. O sucesso de uma jogadora não é apenas dela. Se a equipa alcançar o sucesso e obtiver uma evolução constante, a atleta também se destaca. Foi o que aconteceu. Por isso, em parte, a minha evolução só foi positiva devido ao coletivo, às minhas colegas de equipa que me ajudaram muito e à equipa técnica por ter apostado em mim. Sinto que correspondo aos objetivos do treinador, que aplicados em jogo darão sucesso à equipa e a mim. Caracterizo-me como uma jogadora rápida e com raça.

O Länk Vilaverdense alcançou os objetivos a que se propôs no início da época?

-Estabelecemos um objetivo que a equipa conseguiu cumprir. Fizemos uma primeira fase boa e conseguimos uma segunda fase ainda melhor. Acredito muito que parte do sucesso que tivemos durante a época foi por termos uma grande união.

Para além da união, que outros fatores contribuíram para esta boa época?

-Temos uma boa ligação entre todas e sempre que uma jogadora tinha um mau momento, as outras estavam lá para a apoiar. Este grupo é fantástico, com pessoas especiais que ajudam muito. Encontrei aqui o melhor grupo de sempre desde que jogo futebol.