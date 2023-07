A dois dias do duelo com o Vietname, Fátima Pinto não treinou

Pelo contrário, as restantes 22 eleitas, mais Alícia Correia e Maria Alagoa, estiveram em pleno, nuns primeiros 15 minutos da sessão, os que foram abertos à comunicação social, pautados pela boa disposição entre todo o grupo

A média Fátima Pinto esteve esta terça-feira ausente do treino da seleção portuguesa feminina, o último em Auckland antes do embate de quinta-feira com o Vietname, da segunda jornada do Grupo E do Mundial'2023.

Fátima Pinto ainda está à espera do resultado final dos testes que fez na segunda-feira, mas, com queixas no joelho direito, limitou-se a fazer tratamento.

Pelo contrário, as restantes 22 eleitas, mais Alícia Correia e Maria Alagoa, estiveram em pleno, nuns primeiros 15 minutos da sessão, os que foram abertos à comunicação social, pautados pela boa disposição entre todo o grupo.

Na parte inicial da sessão, as jogadoras fizeram aquecimento e já algum trabalho com bola.

A seleção portuguesa segue na quarta-feira para Hamilton, o palco do encontro com o Vietname, com saída prevista para as 09:30 locais (22:30 de terça em Lisboa), numa viagem de autocarro que durará cerca de uma hora e meia.

Na cidade neozelandesa onde, em 22 de fevereiro, garantiu o apuramento para a fase final, Portugal revisitará o Waikato Stadium pelas 11:30 locais (00:30 em Lisboa), seguindo-se, às 11:45 (00:45), a conferência de imprensa da seleção lusa, com o selecionador Francisco Neto e a defesa central Sílvia Rebelo.

Quanto ao treino oficial da véspera do jogo, realizar-se-á no Gower Park, às 17:45 locais (06:45 em Lisboa).

Depois do desaire com os Países Baixos (0-1 em Dunedin, no domingo), Portugal joga na quinta-feira, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), em Hamilton, contra o Vietname, que se estreou com um desaire por 3-0 face às bicampeãs em título dos Estados Unidos.

Para continuarem na corrida aos oitavos de final, prémio para as duas primeiras classificadas de cada grupo, as comandadas de Francisco Neto precisam de bater as asiáticas, num embate entre estreantes, da segunda ronda do Grupo E.

No mesmo dia, pelas 13:00 locais (02:00 em Lisboa), em Wellington, os Estados Unidos defrontam os Países Baixos, na reedição da final de 2019, então conquistada pelas norte-americanas, que venceram por 2-0.