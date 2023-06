Vicky López: a menina prodígio que, aos 16 anos, já viveu uma das melhores épocas da carreira

A jovem criativa espanhola pode mandar construir um museu pessoal só para colocar os feitos memoráveis que conseguiu durante esta temporada.

Victoria López Serrano Felix, conhecida como Vicky López no mundo futebolístico, teve uma época desportiva que nunca mais vai esquecer. Descoberta pelo Madrid CFF enquanto jogava na praia e resgatada pelo Barcelona ao emblema da capital no início da presente temporada, a avançado, de apenas 16 anos, alcançou um "triplete" com a camisola blaugrana: Liga dos Campeões, campeonato espanhol e Supertaça de Espanha. Pela formação catalã, a atleta participou em 13 jogos e apontou dois golos.

No entanto, não foi só no clube da Cidade Condal que a jovem estrela brilhou intensamente. Ao serviço da seleção espanhola sub-17, Vicky sagrou-se campeã mundial - a 30 de outubro de 2022, na final da sétima edição do Campeonato do Mundo da categoria, "La Roja" bateu a Colômbia por 1-0, em Mumbai, na Índia -, sendo considerada a melhor jogadora do torneio. Já na 14ª edição do Europeu sub-17, que se disputou na Estónia, entre 14 e 26 de maio deste ano, a Espanha saiu como vice-campeã - no duelo decisivo, diante da França, "nuestras hermanas" perderam por 2-3 -, com a capitã VL a receber a distinção de melhor futebolista e máxima artilheira da competição - tal como as gaulesas Liana Joseph e Maeline Mendy, a criativa culé assinou cinco tentos ao longo da prova, dois dos quais na final.

Nascida a 26 de julho de 2006, Vicky - que também possui a nacionalidade nigeriana - ainda estava na barriga da mãe quando, por exemplo, a equipa masculina do "joga bonito" do Barça - que tinha, entre outros nomes, Deco, Ronaldinho Gaúcho e Samuel Eto'o - levantou a "orelhuda" no Stade de France, em Saint-Denis, no dia 17 de maio de 2006. Porém, tendo em conta a incomensurável qualidade que já apresenta e o invejável início de carreira profissional, originará, certamente, uma geração "joga bonito" no futebol feminino.