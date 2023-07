Vânia Duarte e Maria Leonor Miller reforçam equipa de futebol feminino do Braga

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Vânia Duarte, lateral-esquerdo de 22 anos, e Maria Leonor Miller, defesa central / médio defensivo de 20 anos, são os mais recentes reforços da equipa de futebol feminino do Braga. As duas jogadoras chegam à turma arsenalista provenientes do Famalicão, clube pelo qual levantaram a Taça de Portugal na época passada.

Recorde-se que as guerreiras do Minho estão a fazer uma autêntica revolução no plantel para 2023/24 e já oficializaram mais cinco reforços: Sissi Ribeiro (ex-Famalicão), Mylena Freittas (ex-Famalicão), Aline Lima (ex-Famalicão), Íris Esgueirão (ex-Clube de Albergaria) e Madalena Marau (ex-Länk Vilaverdense).

Além disso, a formação bracarense renovou contrato com cinco atletas - Patrícia Morais, Ana Rute, Leah Lewis, Carolina Mendes e Vitória Almeida - e anunciou a saída de 12: Anouk Dekker, Beatriz Rodrigues, Catarina Pereira, Isabel Peixeiro, Laura Casanovas, Luísa Pinheiro, Marie-Aurelle Awona, Nicole Nunes, Paige Almendariz, Paula Fernandes, Vanessa Marques e Vital Kats.