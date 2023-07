Suíça e Noruega selam "oitavos" do Mundial, Colômbia vence Alemanha e fica perto

A Suíça, que empatou a 0-0 com a coanfitriã Nova Zelândia, e a Noruega, campeã mundial em 1995, que goleou por 6-0 as Filipinas, qualificaram-se para os "oitavos", respetivamente como primeira e segunda do Grupo A

Suíça e Noruega selaram este domingo o apuramento para os oitavos de final do Mundial feminino, enquanto a Colômbia ficou mais perto de o conseguir com um triunfo surpreendente frente à Alemanha (2-1).

Para além do triunfo da Colômbia sobre a Alemanha, vice-campeã europeia e campeã mundial em 2003 e 2007, na segunda jornada do Grupo H, em Sydney, na retina ficou ainda o golo apontado por Linda Caicedo, que promete ser um dos melhores do Mundial.

A Suíça, que empatou a 0-0 com a coanfitriã Nova Zelândia, e a Noruega, campeã mundial em 1995, que goleou por 6-0 as Filipinas, qualificaram-se para os oitavos de final, respetivamente como primeira e segunda do Grupo A.

Em Dunedin, com o nulo que atirou a Nova Zelândia para fora da competição, a Suíça fechou a fase de grupos na primeira posição, tal como em 2015, na sua estreia em fases finais de um Mundial.

A Noruega alcançou o apuramento in extremis com uma goleada por 6-0 frente às Filipinas, em Aukland, com um hat-trick de Sophie Roman Haug, dado que a seleção nórdica partiu para a derradeira jornada do grupo na última posição.

Ao somar quatro pontos, tantos como a Nova Zelândia, terceira, e menos um do que a Suíça, primeira, a Noruega evitou a humilhação de uma eliminação precoce, mas a próxima fase promete ser perigosa, contra Espanha ou Japão, que se enfrentam na segunda-feira.

As norueguesas, que ainda não tinham marcado nenhum golo na competição, afastaram as dúvidas desde o início do encontro, à custa de uma intensidade que confinou a seleção das Filipinas ao seu meio-campo.

Sophie Roman Haug, aos seis, 17 e 90+5 minutos, Caroline Graham Hansen, aos 31, Alicia Barker, aos 48, na própria baliza, e Guro Reiten, aos 53, de penálti, foram as marcadoras dos golos noruegueses, que selaram a goleada e a qualificação.

A coanfitriã Nova Zelândia, que terminou na terceira posição, com quatro pontos, perdendo na diferença de golos para a Noruega (+5 contra 0) e as Filipinas, quarta, com três, foram as seleções eliminadas no Grupo A.

Na segunda jornada do Grupo H, a Colômbia, surpresa do Mundial, cometeu a façanha de vencer por 2-1 a favorita Alemanha, vice-campeã europeia, em Sydney, e Marrocos manteve acesa a chama do apuramento ao derrotar a Coreia do Sul (1-0).

Linda Caicedo colocou a Colômbia em vantagem aos 52 minutos, com um remate de belo efeito, as alemãs conseguiram empatar pela inevitável Alexandra Pop, aos 90, de penálti, mas um golpe de cabeça de Manuela Vanegas (2-1), aos 90+7, sentenciou o resultado.

A Colômbia segue na liderança do Grupo H, com seis pontos, com três de vantagem sobre as seleções da Alemanha, segunda, e de Marrocos, terceira. A Coreia do Sul ocupa a quarta e última posição, sem qualquer ponto.

Embora a Colômbia esteja quase apurada para os oitavos de final - um ponto garante a primeira posição -, a decisão só será validada na derradeira jornada do Grupo H, que terá os jogos Marrocos-Colômbia e Coreia do Sul-Alemanha.

Marrocos venceu por 1-0 a Coreia do Sul, com o único golo do encontro a ser apontado por Ibtissam Jraidi, aos seis minutos, e com os mesmos três pontos da Alemanha à entrada para a última jornada sonha ainda com o apuramento para os "oitavos".

A marroquina Nouhalia Benzina tornou-se este domingo na primeira mulher a usar o hijab (véu muçulmano) num Campeonato do Mundo, depois de a FIFA finalmente ter autorizado o seu uso.

A FIFA proibiu o uso do hijab em 2007 e 2014, porque era considerado um risco para a saúde das futebolistas jogarem com um lenço na cabeça.

Apesar de não ter sido utilizada na primeira partida contra a Alemanha, Benzina, que usa sempre o hijab no campeonato marroquino, foi titular na vitória por 1-0 frente à Coreia do Sul e esteve em campo durante todo o jogo.