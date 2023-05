Levante, de Tatiana Pinto, na Champions: a festa após o dérbi do Túria

Na próxima época, a formação ​​​​​​​granota vai competir na prova suprema de clubes do Velho Continente.

O Levante, da internacional portuguesa Tatiana Pinto, empatou, este domingo, a uma bola, na receção ao Valência - Maca Portales adiantou as visitantes, mas María Méndez restabeleceu a igualdade antes da meia hora de jogo -, num encontro referente à 28ª e antepenúltima jornada da liga espanhola de futebol feminino.

Ainda assim, no fim do dérbi do Túria, a formação granota, que não sairá do terceiro lugar da tabela classificativa, fez a festa no relvado do Ciutat de València, uma vez que, nesta ronda, carimbou o passaporte para a Liga dos Campeões da próxima época.