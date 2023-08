Guardiã brasileira Gabi Croco é a 12ª aquisição da equipa feminina do Famalicão

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A atleta, de 28 anos, chega ao Minho proveniente do VF4-PB, do Brasil, abraçando, assim, a primeira experiência no futebol europeu.

O Famalicão anunciou, este sábado, dia 5, a contratação de Gabi Croco para a equipa de futebol feminino.

A guarda-redes brasileira, de 28 anos, chega ao emblema azul proveniente do VF4-PB, do Brasil, abraçando, desta forma, a primeira experiência na Europa.

Este é o 12º reforço do conjunto minhoto, que, na temporada passada, conquistou, pela primeira vez, a Taça de Portugal. Luísa Pinheiro, Kika Silva, Andrea Mirón, Sara Monteiro, Sara Pavlovic, Patrícia Dias, Amber Tripp, Maria Rodrigues, Sara Brasil, Mackenzie Cherry e a internacional portuguesa Matilde Fidalgo, ex-Bétis, da primeira divisão espanhola, foram as restantes aquisições.