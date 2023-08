Catarina Pereira e Carolina Correia reforçam equipa feminina do Torreense

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

As duas jogadoras vão fortalecer o setor mais recuado do conjunto do Oeste.

O Torreense anunciou, esta segunda-feira, as contratações de Catarina Pereira e Carolina Correia para a equipa de futebol feminino.

Catarina Pereira, lateral de 22 anos que pode atuar nos dois corredores, chega ao conjunto do Oeste proveniente do Braga, clube pelo qual realizou 15 jogos na última temporada. Já Carolina Correia, central de 21 anos, representou o Benfica na época passada, tendo apontado dois golos em 12 partidas. Com a camisola das águias, a defesa conquistou dois campeonatos, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

A formação de Torres Vedras, que vai disputar a Liga BPI, já tinha reforçado o plantel com a experiente médio Chinyelu Asher, de 30 anos, que soma 16 internacionalizações A pela seleção da Jamaica. A jogadora, que esteve presente no Mundial de 2019, em França, atuava no AIK, da Suécia.