Adversário de Portugal: Países Baixos goleiam Bélgica antes do Mundial feminino

A turma neerlandesa vai defrontar a equipa das Quinas a 23 de julho, na ronda inaugural do Grupo E do certame intercontinental.

Os Países Baixos receberam e trucidaram, este domingo, dia 2, a Bélgica por 5-0, num encontro de preparação para o Mundial de futebol feminino, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.

No Parkstad Limburg, em Kerkrade, Lieke Martens, Sherida Spitse - de penálti - e Lineth Beerensteyn levaram as neerlandesas a vencer por 3-0 para o descanso. Na etapa complementar, Victoria Pelova e Katja Snoeijs fecharam as contas do marcador.

Recorde-se que, na fase final da nona edição do Campeonato do Mundo, o conjunto às ordens de Andries Jonker está inserido no grupo de Portugal e será o primeiro oponente da formação comandada por Francisco Neto - às 08h30 de 23 de julho, em Dunedin, na jornada de abertura do Grupo E.

Quanto às belgas, foram eliminadas pela equipa das Quinas no primeiro play-off de qualificação para o certame intercontinental - a 6 de outubro do ano passado, em Vizela, Portugal triunfou por 2-1, com Diana Silva e Fátima Pinto a apontarem os golos lusos.