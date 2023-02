À atenção de Portugal: Estados Unidos bate Brasil e conquista SheBelieves Cup

Mallory Pugh Swanson, a nova coqueluche do futebol feminino norte-americano, foi a melhor jogadora do torneio quadrangular.

Os Estados Unidos, que defrontarão Portugal no Mundial de futebol feminino da Austrália e Nova Zelândia deste ano, venceram o Brasil por 2-1 e, assim, conquistaram a SheBelieves Cup pela sexta vez.

No Toyota Stadium, na cidade de Frisco, Texas, subúrbio de Dallas, a ilustre Alex Morgan, em cima do intervalo, e Mallory Pugh Swanson, a nova coqueluche das atuais campeãs mundiais, à passagem dos 63 minutos - a avançado, de 24 anos, do Chicago Red Stars, foi considerada a melhor jogadora do torneio quadrangular e terminou a prova como máxima artilheira, com quatro remates certeiros - apontaram os golos da formação da casa, ao passo que Ludmila, aos 90", reduziu, de cabeça, para o "escrete" - que utilizou as benfiquistas Nycole Raysla, na primeira parte, e Ana Vitória, no segundo tempo -, após um cruzamento do lado direito de Bruninha.

Na primeira jornada, os Estados Unidos tinham triunfado sobre o Canadá (2-0), enquanto, na segunda ronda, bateram o Japão (1-0). Desta forma, a equipa comandada por Vlatko Andonovski encerra a oitava edição da SheBelieves Cup com o pleno de vitórias, perfazendo nove pontos.