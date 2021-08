Vacinação no Queimódromo foi suspensa mas "não há risco para a saúde"

Garantiu a task force esta quinta-feira.

O coordenador da task force para o Plano de Vacinação contra a covid-19 disse esta quinta-feira no Porto que "não há nenhum risco para a saúde das pessoas" vacinadas nos últimos dias no centro instalado no Queimódromo.

A vacinação no Queimódromo do Porto foi suspensa pela coordenação da task force de vacinação para averiguação do cumprimento das normas e procedimentos em vigor, devido a uma alegada falha na cadeia de frio.

"A vacinação foi suspensa, houve uma quebra nos procedimentos de farmacovigilância e essa quebra não nos dá confiança para continuar a operar sem fazermos umas investigações, que já foram estabelecidas e estão a ser iniciadas. Todas as pessoas que foram vacinadas num período específico em que ocorreu a quebra de segurança estão a ser contactadas", disse o Vice-Almirante Henrique de Gouveia e Melo.

Em declarações aos jornalistas durante uma visita ao Centro de Vacinação do ACES Porto Ocidental, instalado no Regimento de Transmissões do Porto, o coordenador da task force de vacinas afirmou que "não há nenhum risco pada a saúde dessas pessoas, o único risco que pode haver é a vacinação ser um ato nulo".

Entretanto, segundo o responsável, através do Infarmed, que é a autoridade do medicamento em Portugal, "estamos a aplicar um protocolo que irá avaliar a evolução dos resultados da vacina, no que se refere a anticorpos, para perceber se pode ser considerado um ato vacinal ou não. Se não for considerado é um novo protocolo e as pessoas terão de ser chamadas a vacinar-se outra vez".

Segundo Gouveia e Melo estão nesta situação cerca de 980 pessoas, vacinadas com as vacinas da Janssen e da Pfizer.

Entretanto, todas as pessoas que estavam agendadas no centro de vacinação do Queimódromo estão a ser reencaminhas para o Regimento de Engenharia até que a situação seja corrigida.

O coordenador da task force de Vacinas explicou que houve uma quebra na cadeia de frio, o que pode inutilizar as doses que estavam guardadas.

"Estão em vigilância um conjunto de cerca de mais mil vacinas. Estes protocolos são muito rigorosos, em termos de controlo de temperatura e manuseamento, é preferível perder vacinas do que arriscar a administração nula de uma vacina", sublinhou.

Os utentes vacinados nos dias 9 e 10 de agosto no Queimódromo serão contactados pelas entidades de saúde, até a próxima semana, no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas. Poderão ainda esclarecer as suas dúvidas sobre a vacinação: vacina.covid@arsnorte.min-saude.pt.

Será solicitada uma investigação dos factos à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Em relação às dúvidas que têm surgido sobre a vacinação de adolescentes, entre os 12 e os 15 anos, Gouveia e Melo voltou a repetir: "a vacina é segura, é estável, está comprovada e protege contra o vírus".

"Eu tenho a convicção que em pandemia é quase impossível no tempo escapar ao vírus e, portanto, entre ter o contacto com o vírus e ser contaminado de forma descontrolada, com as consequências descontroladas que podem acontecer, o que eu diria é que a coisa racional é ir por outro caminho, que é vacinar as crianças", disse.

E acrescentou: "Estamos no fim de processo, temos um tempo limitado para o concluir, porque prolongar o processo é prolongar a oportunidade do vírus atuar. Peço a colaboração de toda a gente".

Em Portugal, desde março de 2020, morreram devido à covid-19 17.514 pessoas e foram registados 993.241 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.