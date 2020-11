Transmissão da infeção de covid-19 em Portugal está mais lenta

O Instituto Nacional Ricardo Jorge previa que o tempo de duplicação do número de casos de covid-19 fosse de 14,9 dias, mas é, atualmente, de 21 dias.

O relatório do Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta sexta-feira dá conta de uma desaceleração da transmissão da covid-19 em Portugal. O tempo de duplicação do número de casos aumentou para 21 dias, nas duas últimas semanas, quando as previsões apontavam para 14,9 dias.

O valor médio do R(t), que aponta o número médio de casos secundários resultantes de um caso infetado ao longo do tempo, foi de 1,14, sendo que nas duas últimas semanas esse valor era de 1,19. No início de março, o R(t) estava nos 2,07, refere o jornal Público na edição online desta sexta-feira. A estimativa de R(t) desde o início da pandemia tem variado entre 0,81 e 2,37.

O relatório do INSA revela que o Algarve é região do país com um R(t) mais elevado - 1,21. Segue-se o Norte e Lisboa e Vale do Tejo com 1,13.