Segunda vaga de covid-19 é "cenário realista": "Só falta saber quando e de que dimensão"

Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, aborda a possibilidade de ocorrência de uma segunda vaga da pandemia.

A existência de uma segunda vaga da pandemia de covid-19 na Europa é "um cenário provável", de acordo com a diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

Em entrevista ao jornal The Guardian, Andrea Ammon apontou para as características do vírus e da resposta humana ao mesmo, deixando um alerta prévio: "Só falta saber quando e de que dimensão, essa é a grande questão na minha perspetiva. (...) Olhando para as características do vírus, olhando para o que sabemos de diferentes países em termos de imunidade da população - algo que não é propriamente entusiasmante, que está entre os dois ou 14 por cento, o que ainca deixa 85 ou 90% da população suscetível -, o vírus anda entre nós, a circular muito mais do que janeiro ou fevereiro. Não quero criar um cenário do apocalipse, mas temos de ser realistas. Não é hora de relaxarmos completamente", afiançou Ammon, assegurando, contudo, que a reversão desse cenário "não é uma missão impossível":

"Uma segunda vaga desastrosa não é inevitável se as pessoas seguirem as regras e mantiverem o distanciamento", sublinhou a diretora do ECDC, referindo que é notório "um relaxamento numa altura em que o aumento do número de infeções vai diminuindo".