Restaurante em Lisboa volta a ser notícia por quebrar regras do confinamento

Um restaurante em Lisboa voltou a quebras as regras do estado de emergência e recebeu vários pessoas no estabelecimento.

Segundo informa o Jornal de Notícias, um vídeo do momento foi publicado na quinta-feira à noite na página do restaurante Lapo no Facebook. O registo foi emitido em direto e veem-se várias pessoas, a maioria sem máscara e sem o cumprimento do distanciamento físico.

A 28 de janeiro, os proprietários do referido restaurante já tinham organizado um protesto e dezenas juntaram-se à entrada do estabelecimento sem qualquer proteção contra a covid-19.