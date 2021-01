"Prevê-se o regresso a medidas de confinamento que se aproximam às da primeira fase"

Redação com Lusa

O PS admite confinamento com salvaguarda das escolas e apoio à economia.

O secretário-geral adjunto do PS admitiu hoje que Portugal poderá regressar a um confinamento muito próximo do da primeira fase da pandemia, mas pediu que se salvaguardem as escolas e se apoiem os setores económicos mais atingidos.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, sobre um eventual agravamento das medidas de combate à covid-19 em Portugal, José Luís Carneiro disse ser necessário aguardar pela reunião de terça-feira com os especialistas para que se tome "uma decisão política mais alicerçada".

"Todavia, os números conhecidos e a previsão de crescimento, exigem a adoção de medidas que serão medidas de maior exigência do ponto de vista do controlo dos movimentos dos fluxos sociais, dos fluxos laborais e mesmo da própria atividade económica", afirmou.

José Luís Carneiro adiantou que se pode "prever o regresso a medidas de confinamento que em muito se aproximarão das medidas adotadas em outros momentos, na primeira fase".

"Há, todavia, dimensões que para o PS importa salvaguardar, nomeadamente a dimensão escolar e o progresso escolar das crianças, adolescentes e jovens de forma a não prejudicar ainda mais as jovens gerações", defendeu, numa audiência em que esteve acompanhado pela líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

O dirigente socialista disse estar a referir-se ao universo escolar "desde o ensino básico ao ensino superior".

Por outro lado, José Luís Carneiro defendeu a importância de o Governo "garantir medidas de mecanismos de apoio que protejam o emprego e a atividade económica", em concreto nos setores mais afetados, referindo a hotelaria ou restauração como exemplos.

"Que haja uma resposta que garanta a substância das condições de vida das nossas comunidades económicas", apelou, defendendo, por exemplo, a continuidade do mecanismo de lay off assumido a 100% pelo Estado.