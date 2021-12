Prevalência da Ómicron pode atingir 50% no Natal e 80% no final do ano

"Com base nas estimativas, sabemos que a prevalência desta variante ronda já os 20%, sabendo-se que poderá ser de 50% na semana natal e de 80% na semana do final do ano", disse Marta Temido.

A ministra da Saúde revelou esta sexta-feira que as estimativas da presença da variante Ómicron em Portugal indicam já uma prevalência de 20%, que poderá subir para 50% na semana do Natal e 80% no final do ano.

A ministra falava durante a conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal.