Portugal regista o maior número de casos diários de covid-19 desde fevereiro

Redação com Lusa

5.649 novas infeções, revelou a DGS este sábado.

Portugal regista este sábado mais 22 mortos por covid-19 e mais 5.649 infeções com o vírus da doença, os números mais elevados desde 10 de março e 6 de fevereiro, respetivamente, segundo a Direção-Geral da Saúde.

No dia 10 de março houve também 22 mortos por covid-19 e, em 6 de fevereiro, foram registadas 6.132 infeções com o vírus que causa a doença.

Segundo o boletim diário da DGS divulgado hoje, estão internadas 879 pessoas com covid-19 (menos 23 do que na sexta-feira), das quais 130 em unidades de cuidados intensivos (mais uma).

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região Norte (1.775), seguindo-se Lisboa e a Vale do Tejo (1.699 casos) e zona Centro (1.474).

Das 22 mortes, sete ocorreram na região Norte, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, quatro no Algarve e duas na Madeira.