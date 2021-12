Portugal regista 25 mortes e mais 4.266 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Os dados revelados pela DGS este domingo.

Portugal regista este domingo mais 25 mortes associadas à covid-19 e 4.266 infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, um aumento nos internamentos em enfermaria e uma redução nos cuidados intensivos, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza hoje 931 pessoas internadas, mais 26 do que no sábado, das quais 145 estão em unidades de cuidados intensivos, menos duas.

Segundo os dados da autoridade de saúde, registaram-se uma morte na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, seis entre os 60 e os 69 anos, três entre os 70 e os 79 anos e 15 com mais de 80 anos.

Das 25 mortes, sete ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte, seis no Algarve, três no Centro e três no Alentejo.