Portugal com mais nove mortos e 665 novos casos de covid-19

Redação com Lusa

A DGS indica que das nove mortes registadas, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, duas na região norte e outras duas no centro do país.

Portugal contabiliza hoje mais nove mortos relacionados com a covid-19 e 665 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia Portugal já registou 1.953 mortes e 73.604 casos de infeção, estando hoje ativos 24.004 casos, mais 389 do que no dia anterior.

O número de internamentos hospitalares subiu nas últimas 24 horas, registando-se mais 20 pessoas, num total de 635 doentes internados com covid-19, assim como os doentes colocados nas unidades de cuidados intensivos, que segundo os últimos números são agora 89 (mais quatro).

O boletim refere ainda que as autoridades de saúde têm em vigilância 44.274 contactos, mais 691 em relação a sábado, e que foram dados como recuperados nas últimas 24 horas 267 doentes.

Desde o início da pandemia em Portugal já recuperaram da doença 47.647 pessoas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 252 novos casos de infeção, contabilizando a região 37.628 casos e 753 mortes.

A região Norte regista hoje mais 246 novos casos de covid-19, totalizando 26.407 e 881 mortos desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 70 casos, contabilizando no total 6.017 infeções e 262 mortos.

No Alentejo foram registados mais 55 casos de covid-19, totalizando 1.487 casos, mantendo-se os 23 mortos anteriormente registados.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 38 casos de infeção, somando 1.581 casos e mantém os 19 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foi registado mais um novo caso nas últimas 24 horas, somando 267 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou três casos nas últimas 24 horas, contabilizando 217 infeções, sem óbitos até hoje.