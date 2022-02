Portugal com 34.023 novos casos de covid-19 e 52 mortos

Dados revelados pela DGS esta quarta-feira.

Portugal registou 34.023 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 52 mortes associadas à covid-19 e uma ligeira subida nos internamentos em enfermaria, indicou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2.435 pessoas, mais 16 do que na terça-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão menos oito doentes, num total de 163, sendo que nem todos os internamentos se devem à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos voltou hoje a subir, havendo agora 606.707, mais 6.710 do que na terça-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 27.261 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.370.709.

Das 52 mortes registadas nas últimas 24 horas, 17 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Norte, 15 no Centro, duas nos Açores, uma no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira.

Por faixas etárias, a maior parte das vítimas mortais com covid-19 tinha mais de 80 anos (38), tendo ainda sido registados sete óbitos entre os 70 e 79 anos, quatro entre entre os 60 e os 69 anos, dois entre os 50 e 59 anos e um entre os 40 e 49 anos.

O Norte continua a ser a região do país com mais novos casos diários, com mais 11.888 infeções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 9.918, o Centro (6.821), o Algarve (1.951), o Alentejo (1.713), os Açores (1.142) e a Madeira (590).

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância registou uma redução de 9.152 pessoas, totalizando agora 646.368.

Segundo a DGS, desde março de 2020 foram registados em Portugal 2.997.770 casos de infeção com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.354 mortes associadas à covid-19.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.069.700 casos e 8.527 mortes.

Na região Norte registaram-se 1.156.683 infeções e 6.190 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 438.304 infeções e 3.594 mortes.

O Algarve totaliza 117.411 contágios e 657 óbitos e o Alentejo soma 102.182 casos e 1.141 mortos por covid-19.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 69.153 infeções e 173 mortes e o arquipélago dos Açores 44.337 casos e 72 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

De acordo com DGS, foram contabilizados 1.400.325 casos de infeção em homens e 1.594.748 em mulheres, havendo 2.697 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Desde março de 2020 morreram 10.706 homens e 9.648 mulheres de covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 5.761.646 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.354 pessoas e foram contabilizados 2.997.770 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.