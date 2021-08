Portugal com 12 mortes e 2.598 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Os dados da pandemia revelados esta sexta-feira pela DGS.

Portugal registou 12 mortes atribuídas à covid-19 e 2.598 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo os mesmos dados, divulgados esta sexta-feira, verificou-se uma nova redução de internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos.

De acordo com o boletim da DGS, estão hoje internadas 732 pessoas com covid-19, menos 22 do que na quinta-feira, 162 das quais em cuidados intensivos, menos 7 nas últimas 24 horas.

A área de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.001 casos, e a região Norte, com 862, representam 71,7% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (5), no Algarve (3), na região Norte (2) e no Alentejo (2).

Os casos ativos em todo o país totalizam agora 44.455, tendo sido somados, nas últimas 24 horas, outros 48 - um número muito inferior, em mais de 400, ao de quinta-feira.

O total de pessoas recuperadas ascende a 936.555, com as 2.538 registadas nas últimas 24 horas, e há menos 155 contactos em vigilância, num total de 57.123.

Do total de novos casos, 1.259 são homens e 1.331 são mulheres (há mais oito pessoas de sexo ainda não determinado).

No total, morreram 9.210 homens e 8.327 mulheres por covid-19 em Portugal, na grande maioria com idades acima dos 80 anos, não havendo mortes a registar abaixo na faixa etária dos 50-59 anos.