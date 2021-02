Revelou a DGS esta terça-feira.

Perto de 250 mil portugueses já receberam as duas doses da vacina para a covid-19 segundo os dados publicados esta terça-feira pela Direção Geral da Saúde, correspondendo a 3% da população.

De acordo com os dados divulgados pela DGS, já receberam as duas doses da vacina 248.708, representando 3% com a vacinação completa, mais 46.565 do que na semana anterior.

Segundo os mesmos dados, desde o início do plano de vacinação contra o SARS-CoV-2, em 27 de Dezembro, já receberam pelo menos uma dose da vacina 433.475 pessoas, tendo sido inoculadas na ultima semana 96.701 pessoas.

Na região Centro encontram-se vacinadas 163.749 pessoas, mais 34.271 que na passada semana, correspondendo a 4% da população, enquanto no Alentejo estão 51.347 pessoas com as duas doses da vacina, mais 6.683, representando, igualmente 4% da população.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais vacinas administradas 221.815, mais 49.844 que na semana anterior, correspondendo a 2% da população, enquanto na região Norte a vacinação completa foi administrada a 219.961 pessoas, mais 47.000.

Na região do Algarve encontram-se vacinadas 23.995, mais 5.236 que na semana anterior, correspondendo igualmente a 2% da população da região.

Segundo o relatório semanal que refere o período temporal entre dia 27 de dezembro e 21 de fevereiro, foram recebidas 830.730 doses tendo sido distribuídas 718.143.

De acordo com os dados, 52.470 pessoas com 80 ou mais anos já têm a vacinação completa, ou seja, as duas doses da vacina, o que representa 8% da população desta faixa etária, sendo que 126.259 pessoas com 80 ou mais anos receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, o que representa 19%.

As faixas etárias entre 25-49 anos e 50-64 são aquelas que surgem em segundo lugar da tabela como com a vacinação completa, representando ambos 3%, correspondendo 102.757 e 61.291, respetivamente.

São também estas as faixas etárias com maior numero de pessoas com a primeira vacina administrada: 154.192 (na faixa etária 25-49 anos) e 102.444 (50-64 anos).

Já na faixa etária dos 65 aos 79 anos, encontram-se inoculados 36.921, ou seja, 2%, tendo a vacinação completa 24.108 pessoas, igualmente dois por cento da população nesta faixa etária.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.086 mortes associadas à covid-19 e 799.106 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.