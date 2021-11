Pandemia em Portugal: 568 novos casos e seis mortes nas últimas 24 horas

Redação com Lusa

Os números apresentados pela DGS esta segunda-feira.

Portugal regista esta segunda-feira 568 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, seis mortes associadas à covid-19 e um aumento nos internamentos em enfermaria, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado hoje, estão agora internadas 360 pessoas, mais 19 do que no domingo, das quais 62 em unidades de cuidados intensivos, menos duas nas últimas 24 horas.

Das seis mortes, duas ocorreram na região do Norte, outras duas no Centro, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra na região Autónoma da Madeira.

Segundo a DGS, quatro das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e outra entre os 60 e 69.