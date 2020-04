"Operação gigantesca" das Forças Armadas para desinfetar as escolas

Será uma "operação gigantesca" cujo planeamento será feito na sexta-feira e "para começar a trabalhar logo que possível", concluiu.

Os militares vão lançar uma "operação gigantesca" em cerca de 800 escolas, incluindo a desinfeção de escolas antes de reabrirem as aulas do 11.º e 12.º anos, anunciou hoje o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

No total, serão 80 as equipas de militares (60 do Exército e 20 da Marinha) que "apoiar a abertura do ano escolar, um trabalho da maior relevância para as Forças Armadas", disse o almirante António Silva Ribeiro, acrescentando que a ação foi acertada pelo próprio em reuniões com os ministros da Defesa Nacional, da Saúde e da Educação.

Esta foi uma das missões das Forças Armadas no combate à pandemia de covid-19 que o almirante Silva Ribeiro abordou durante uma audição na comissão parlamentar de Defesa, na Assembleia da República, a pedido do PS.

Segundo o almirante, "vão abrir 800 escolas do ensino secundário", para aulas do 11.º e 12.º ano, e foi pedido às Forças Armadas que se "disponibilizassem para apoiar o Ministério da Educação e da Saúde no desenvolvimento de medidas de confiança e de segurança nas escolas".

Os militares, na descrição de Silva Ribeiro, vão "andar por todo o país a dar formação a professores e funcionários", para "desinfetar alguns estabelecimentos que estiveram abertos", além de "ações de sensibilização junto dos alunos".

Será uma "operação gigantesca" cujo planeamento será feito na sexta-feira e "para começar a trabalhar logo que possível", concluiu.

Nas últimas semanas, as Forças Armadas têm ajudado com o apoio em instalações hospitalares, até 2 300 camas, mas também nas desinfeções de lares de idosos ou no apoio em serviço vários, como hemodiálise no Porto para utentes do Serviço Nacional de Saúde, em Braga.

Em 9 de abril, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que, até ao 9.º ano, todo o terceiro período prosseguirá com ensino à distância, com avaliação, mas sem provas de aferição nem exames, mantendo-se os apoios às famílias com filhos menores de 12 anos.

No ensino secundário ainda pode haver aulas presenciais no terceiro período, mas Costa não deu certezas.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, que vive em estado de emergência desde 19 de março, morreram 762 pessoas das 21.379 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.