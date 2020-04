ONU e FIFA juntam forças em prol da atividade física

No Dia Internacional do Desporto em prol do Desenvolvimento e da Paz, as mensagens de António Guterres e Gianni Infantino foram reforçadas com um vídeo de Alexander-Arnold (Liverpool) e Rashford (Man. United) a explicarem exercícios para fazer em casa

Esta segunda-feira cumpre-se o Dia Internacional do Desporto em prol do Desenvolvimento e da Paz e a data não passou em branco para ONU, FIFA e Organização Mundial de Saúde. Numa ação conjunta, os três organismos salientaram a importância de manter a atividade física no período de isolamento e insistiram na necessidade de traçar um plano de exercícios, idealmente para meia-hora, no combate ao sedentarismo. As sugestões passam por aulas de exercício online, dança, vídeojogos ativos, saltar à corda ou reforço muscular com o auxílio de pesos e foram apresentadas num vídeo protagonizado por Alexander-Arnold (Liverpool) e Rashford (Manchester United).

"Estamos muito felizes pelo apoio do mundo do futebol neste dia e pedimos a toda a gente para se manter ativa e saudável durante este período difícil. A FIFA pediu a todos os clubes para apoiar a iniciativa e para colocarem as rivalidades de lado no combate ao coronavírus. Esta solidariedade é uma lição que devemos preservar não só hoje, mas no futuro", escreveu António Guterres, secretário-geral da ONU, enquanto Gianni Infantino salientou o esforço do futebol nesse combate: "A comunidade do futebol tem de mante um papel ativo e assegurar que esta mensagem é entendida a um nível global. Pela primeira vez estamos todos do mesmo lado. Com espírito de equipa e energia vamos vencer este combate."

A campanha vai continuar nos próximos dias com vídeos de rivais espanhóis (Barcelona e Real Madrid), mexicanos (América e Guadalajara), chineses (Beijing e Shanghai Shenhua), indianos (Mohun Baga e East Bengal), australianos (Melbourne City e Sydney), neo-zelandeses (Auckland e Wellington) e brasileiros (Flamengo e Palmeiras).

Veja aqui o vídeo partilhado:

