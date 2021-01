Novo confinamento em Portugal: restauração e comércio não alimentar encerram. Ensino deverá manter-se presencial

Sobre as aulas, e ainda segundo Siza Vieira, o Governo "inclina-se para manter o ensino presencial, provavelmente em todos os níveis".

Perante o evoluir da pandemia de covid-19, o Governo está a preparar uma série de regras que passam, por exemplo, "pelo encerramento de um conjunto de atividades", como a restauração - que só poderá vender em take away - e o comércio não alimentar. A novidade foi avançada esta sexta-feira por Siza Vieira, ministro da Economia, Siza Vieira .



No final de uma reunião de concertação social, o ministro explicou ainda que as empresas terão acesso ao lay-off simplificado, tal como sucedeu na primavera, mas os trabalhadores receberão 100% do salário. O encargo do empregador não aumenterá. O ministro da Economia compara o próximo confinamento ao que ocorreu em abril e na primeira quinzena de maio.



A intenção é por isso manter a indústria e a construção civil a funcionar, mas proibir o atendimento no local ao público na restauração. As medidas deverão ser implementadas no próximo dia 12, terça-feira.



Sobre as aulas, e ainda segundo Siza Vieira, o Governo "inclina-se para manter o ensino presencial, provavelmente em todos os níveis".