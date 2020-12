No epicentro da pandemia a vida voltou ao normal: festas e nada de máscaras

A cidade chinesa de Wuhan, onde começou o surto de covid-19, voltou às rotinas de sempre e as autoridade garantem que não há casos positivos desde maio.

Em Wuhan, cidade chinesa de onze mil habitantes, onde a pandemia começou em finais de 2019, a população faz, aparentemente, a sua vida normal e as imagens que foram divulgadas mostram, por exemplo, a vida noturna a funcionar sem restrições. As pessoas enchem as discotecas e as salas de espetáculos e ninguém já usa máscara.

As autoridades locais, que terão isolado a cidade do resto do país desde 23 de janeiro até 10 de maio, afirmam que não registam casos positivos de covid-19 há precisamente sete meses.