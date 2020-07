Mais três mortos e 313 infetados com covid-19 em Portugal

Números divulgados esta quarta-feira pela DGS.

Portugal regista esta quarta-feira mais três mortes causadas pela covid-19 do que na terça-feira e mais 313 infetados, cerca de 70% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a covid-19 ascende hoje a 1.579, enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 42.454.

Em comparação com os dados de terça-feira, constatou-se hoje um aumento de óbitos de 0,19%, crescimento percentual idêntico ao verificado na evolução dos casos de infeção (mais 0,74%).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu hoje os 19.383 casos, mais 218 do que na terça-feira.

Esta região tem atualmente quase metade dos infetados em todo o país (45,65%).

Houve um aumento de doze pessoas internadas em relação a terça-feira, sendo agora 503, das quais 79 estão em unidades de cuidados intensivos (mais seis do que na contabilização anterior).

Em Portugal continental registou-se um aumento do número de infetados, com o norte a representar a segunda região com maior crescimento. Nesta região, a DGS contabiliza mais 64 pessoas infetadas com o novo coronavírus, atingindo hoje as 17.585.

A região Centro surge na posição seguinte da lista das regiões com maior crescimento do número de infetados, tendo registado mais 11 do que na terça-feira, o que totaliza 4.121 pessoas infetadas com covid-19.

Também no Alentejo foram detetados mais sete infetados, tal como na terça-feira, atingindo agora os 491. No Algarve houve um aumento de 14 novos doentes, chegando aos 632.

Nas ilhas, os números de infetados e mortos mantêm-se inalterados: Nos Açores há registo de 150 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-Cov-2 e 15 mortos, enquanto na Madeira há 92 pessoas infetadas e sem qualquer óbito registado.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a segunda com maior número de óbitos (475), mais dois do que na terça-feira.

O Norte regista hoje mais um morto, totalizando 819. No resto do país, não houve aumento de casos de mortos: O Centro mantém os 248 óbitos, o Algarve com 15 mortos e o Alentejo regista sete mortos.

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 503 estão internadas, mais doze do que na terça-feira, estando 79 em unidades de cuidados intensivos, mais seis do que na contabilização anterior.

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos, com 3.544 (mais 42 do que na terça-feira), seguido por Sintra, com 2.704 (mais 36).

No terceiro lugar dos concelhos com mais infetados encontra-se Loures, com um total de 1856 (mais 29), seguindo-se a Amadora, com 1.718 (mais 21 infetados do que na terça-feira), e Vila Nova de Gaia, com 1.661 (mais 11).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, destaca-se ainda Odivelas que subiu para 1.125 infetados, ou seja mais 24 casos do que na terça-feira.

Numa análise de todo o país, surgem outros quatro concelhos com mais de mil casos, mas sem qualquer alteração em relação a terça-feira: Porto manteve os 1.414 casos de infeção, Matosinhos continua com 1.292, Braga soma 1.256 doentes, e Gondomar com 1.093 casos.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas até hoje, 787 são homens e 792 são mulheres. O que significa que de terça para quarta-feira faleceram um homem e duas mulheres, e todos com 80 ou mais anos.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se precisamente entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.059), mais três do que na terça-feira. Depois surgem 304 vítimas que tinham entre os 70 e os 79 anos.

Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 144 mortes, além de 50 mortes entre as pessoas com idade entre os 50 e os 59 anos.

Entre os 40 e os 49 anos houve 18 mortos, duas entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Em termos globais, a faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (7.052), mas foi entre os 20 e os 40 anos que se registou um aumento maior de infetados em relação a terça-feira.

Na faixa entre os 30 e os 39 anos há agora 6.789 infetados, ou seja, mais 68 do que no dia anterior. E entre os jovens dos 20 aos 29 registou-se um aumento de 69 casos, havendo agora 6.215 infetados.

Entre as pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos há 6.654.

Nas faixas etárias mais jovens, entre os 10 e os 19 anos, 1.740, enquanto nas crianças até aos nove anos há 1.243 casos (mais 11 do que na terça-feira).

A DGS contabiliza ainda 4.374 casos na faixa etária dos 60 aos 69 anos, 3.053 entre os 70 e os 79 anos, e 5.300 com mais de 80 anos.

A aguardar resultado laboratorial de testes estão 1.450 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde estão 31.389.