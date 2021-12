Mais 14 mortes e 2.216 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Redação com Lusa

Os números da DGS revelados esta segunda-feira.

Portugal regista esta segunda-feira mais 14 mortos associados à covid-19 e mais 2.216 infeções com o vírus que causa a doença, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo a DGS, aumentou o número de pessoas internadas com a doença nas últimas 24 horas: são hoje 948 (mais 37 do que no domingo) e 135 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais uma).

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região Norte (683), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (662), o Centro (480), o Algarve (218) e o Alentejo (50).

Das 14 mortes, cinco ocorreram na região do Algarve, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte e duas na região Centro.

Por idades, seis das pessoas que morreram tinha entre 70 e 79 anos e as restantes oito tinham mais de 80.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.080 do total de 18.551 mortos por covid-19 em Portugal desde o início da pandemia), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.992) e entre os 60 e os 69 anos (1.692).

Há agora 62.157 casos ativos de covid-19 (mais 794 do que no domingo) e recuperaram da doença 1.408 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.088.295.

Em relação a domingo, as autoridades de saúde têm mais 1.204 contactos em vigilância, totalizando 77.283.

Dos novos casos, 403 foram diagnosticados em pessoas entre os 40 e 49 anos, 335 entre 30 e 39 anos, 315 entre os 20 e os 29 anos, 307 em crianças abaixo dos 9 anos, 272 entre os 50 e 59 anos, 251 entre os 10 e 19 anos, 188 entre os 60 e 69 anos, 107 entre os 70 e 79 anos e 38 em pessoas com mais de 80 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou desde o início da pandemia 447.121 casos e 7.855 mortes.

Na região Norte, registaram-se 438.419 infeções e 5.668 óbitos desde o início da pandemia.

A região Centro tem agora um total acumulado de 164.827 infeções e 3.275 mortes.

O Algarve acumula 50.097 contágios e 218 óbitos, e o Alentejo soma 43.009 contágios e 1.066 mortos com covid-19 desde março de 2020.

A Região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, segundo a DGS, 106 novos casos, somando 15.266 infeções e 107 mortes, e os Açores 17 novos casos, totalizando 10.264 contágios e 49 mortes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 1.169.003 pessoas - 624.275 mulheres e 543.917 homens -, indicam os dados da DGS, segundo os quais há 811 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as 18.551 pessoas que morreram com covid-19 em Portugal desde o início da pandemia, 9.723 eram homens e 8.828 eram mulheres.

A covid-19 provocou pelo menos 5.253.726 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,13 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.