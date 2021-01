IPDJ e COP querem retoma com mais segurança, inovação e integridade

A retoma competitiva na pandemia de covid-19 terá de ser feita com mais segurança, inovação e integridade, sugeriram hoje o líder do Instituto Português da Juventude e do Desporto e o diretor-geral do Comité Olímpico de Portugal.

"A tragédia da pandemia está a criar imensos problemas ao setor, mas acredito que também está a criar um pano de fundo para vermos uma retoma do desporto mais inovadora, criativa e talvez diferente para melhor. A nossa preocupação é a retoma em segurança e com integridade", frisou o presidente do Instituto Português da Juventude e do Desporto, Vítor Pataco, numa sessão virtual da Sport Integrity Global Alliance (SIGA).

A retoma gradual das competições seniores tem sido encetada desde o verão, atendendo à evolução da pandemia de covid-19, que veio estimular uma súbita interrupção do desporto em março de 2020 e descontinuar a atividade dos escalões de formação.

"A nossa preocupação central passa pela regulação da retoma e pelas permissões concedidas durante este período. Desde muito cedo adaptámo-nos ao contexto, lançando um portal novo para comunicar melhor com os vários públicos e uma campanha segura que envolveu as famílias enquanto estávamos confinados", recordou.

O agravamento do quadro epidemiológico levou o Governo a decretar um novo confinamento, ditando uma "fase de regressão e contenção" a um setor que "não pode parar", sob pena de elevar a "diminuição drástica" de praticantes e clubes em atividade.

"Cientes da gravidade sanitária atual, temos de encarar futuro com alguma esperança e otimismo. Esse arranque vai estar dependente de todos os clubes, mas ainda não sabemos bem como. O que sabemos é que o mundo em 2021 é um bocado diferente do que era em 2020 e não há receitas em todas as áreas sociais", constatou Vítor Pataco.

À parte dos "efeitos económicos e sociais negativos" em causa, o líder do organismo pertencente ao Estado sublinha que "esse confronto com a realidade" também incrementou a "criatividade de pessoas e organizações" e acelerou a transição digital.

"A junção destes dois mundos provocou mudanças sociais e culturais que vão perdurar, como o recurso aos meios digitais para estimular a prática desportiva. Todo esse trabalho vai continuar neste fundo de inovação e a presidência portuguesa da União Europeia é um passo muito importante para encararmos este desafio com otimismo", afiançou.

Já o diretor-geral do Comité Olímpico de Portugal lamenta que o desporto "tenha vindo cada vez mais a perder peso político" num dos países da comunidade com um "financiamento per capita mais baixo" e "mais dependentes do financiamento público".

"Vemos que alguns países desenvolvidos desportivamente foram capazes de responder em termos de medidas fiscais e financiamento extraordinário ao setor. Não podemos pensar que, numa circunstância tão excecional como esta, manter apenas e só o financiamento atual permitirá reerguemo-nos desta crise", alertou João Paulo Almeida.

A pandemia de covid-19 agudizou um "sistema que já tinha enormes vulnerabilidades" entre o desporto de base e o alto rendimento e pode "ficar em causa" caso sejam cancelados os Jogos Olímpicos Tóquio2020, previstos de 23 de julho a 08 de agosto.

"A vasta maioria das federações internacionais depende do financiamento oriundo da distribuição dos direitos de transmissão das Olimpíadas. É muito mais do que haver ou não um grande evento. Está em causa a sustentabilidade da indústria do desporto, que registou perdas de 15% do volume de negócios com a crise pandémica", contou.

Defensor de que "a ética é estar à altura das circunstâncias", João Paulo Almeida aproveitou a sessão virtual da SIGA, que instalou em Lisboa a sua recém-criada sede europeia, para apelar aos agentes desportivos uma retoma com maior integridade.

"Tenho dados, através do trabalho que faço no Observatório do Jogo Responsável, que revelam um aumento do consumo de apostas desportivas "online", nomeadamente em operadores não licenciados. Quando os agentes do setor vivem em circunstâncias de menor disponibilidade financeira, é muito tentador entrarem por ali", finalizou.