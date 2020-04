Idoso de 85 anos cumpre confinamento dentro de estádio de futebol

Andrés Perales e o filho moram no terreno do La Rosadela, estádio do Málaga, e é lá que cumprem um confinamento algo diferente do resto da população..

A pandemia da covid-19 obrigou o mundo inteiro a fechar-se em casa e, salvo algumas exceções, as pessoas vivem dias muito diferentes daquilo a que estavam habituadas. No entanto, o confinamento pode ser mais ou menos custoso e também pode contar histórias mais ou menos curiosas.

De Málaga, Espanha, chega a história de Andrés Perales, um idoso de 85 anos que vive com o filho dentro do La Rosadela, estádio do emblema que milita na segunda divisão do futebol espanhol. Pois bem, foi motorista, jardineiro, porteiro, segurança e até massagista do clube e acabou por ficar a viver numa casa que faz parte do complexo desportivo.

"Estou habituado aos treinos e aos jogos e agora estamos muito sozinhos. Dá-me pena ver isto tão vazio. Quando está bom tempo dou umas voltas pelo campo", conta Andrés Perales ao El País.

Já o Filho, Andy Jr., diz que não se queixa da situação, mas lamenta não poder ver as filhas. "Não me posso queixar... Depois de comer ando pelo centro de treinos aqui ao lado de casa. Se me apetecer vou até ao ginásio da equipa principal e faço um pouco de exercício. Ao estádio não costumo ir. (...) O que me está a custar mais é não poder ver as minhas filhas", conta o espanhol de 43 anos, agora separado.