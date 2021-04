Governo quer reforçar apoio ao desporto: "Tornou-se fundamental"

Redação com Lusa

O Governo considera que o Desporto "é um meio privilegiado de transformação", com "uma função fundamental de desenvolvimento, assumindo um impacto muito significativo nos processos socioeconómicos de um país".

O Governo aposta em reforçar o apoio ao Desporto, um dos setores mais atingidos pela crise económica causada pela pandemia de covid-19, de acordo com as Grandes Opções (GO), aprovadas na quinta-feira.

"Apoio à sobrevivência e estabilização da atividade empresarial - visando reforçar o apoio aos setores mais atingidos pela crise, incluindo a Cultura e o Desporto", lê-se no documento publicado esta sexta-feira.

"Atendendo à importância do setor desportivo, desde o início da pandemia que houve uma preocupação constante na salvaguarda da atividade física e do desporto. Reconhecendo o impacto particularmente negativo da covid-19 neste setor, tornou-se fundamental criar apoios adicionais específicos, que permitirão alavancar, ao longo dos próximos anos, a recuperação das organizações desportivas", referem as GO.

O Governo vai "continuar a reforçar a Educação Física em todos os ciclos de ensino e apostar no Desporto Escolar através do Novo Programa Plurianual 2021-2025", com o Programa Nacional de Desporto para Todos a continuar "a assumir-se como instrumento de promoção de prática desportiva não federada".

No documento, o Governo lembra que em Portugal foi "estabelecido o desafio de, até 2030, estar no lote das quinze nações europeias com mais prática de atividade física e desportiva".

"Deverá considerar-se, também, o potencial do desporto enquanto ferramenta de comunicação dentro e fora de fronteiras, reconhecendo a relevância para a dinamização do país de uma estratégia integrada de atração de organizações desportivas internacionais para a realização em Portugal de eventos de pequena e média dimensão (estágios, torneios, conferências, etc.) e de promoção de Portugal enquanto destino de turismo desportivo", refere.

Para o Governo, "o desporto pode, ainda, ser um impulsionador de inovação tecnológica, organizacional e social, com impacto na atratividade económica nacional e regional e no crescimento do mercado de trabalho".

"Neste reconhecimento do papel do desporto para a sociedade, insere-se, ainda, a continuação da aposta na melhoria das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE) e o seu alargamento ao ensino superior, consagrando o apoio estrutural à carreira dupla, e a promoção da segurança no desporto, através de uma maior cooperação entre autoridades, agentes desportivos e cidadãos, com vista a erradicar comportamentos e atitudes violentas, de racismo, de xenofobia e intolerância em todos os contextos de prática desportiva", lê-se.