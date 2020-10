Governo pede audiência ao PR para aplicar Estado de Emergência em 121 concelhos

O primeiro-ministro António Costa, após Conselho de Ministros extraordinário, anunciou novas medidas restritivas no combate à pandemia, no dia em que Portugal regista mais 4.007 casos e 39 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

O Governo avançou com novas medidas para conter os números da pandemia, com o primeiro-ministro António Costa a anunciar mais medidas restritivas após Conselho de Ministros extraordinário.

António Costa vai pedir a Marcelo Rebelo de Sousa que decrete o Estado de Emergência nos concelhos mais afetados pela pandemia (mais de 240 casos por 100 mil habitantes), lembrando o "crescimento progressivo desde meado de agosto que levou ao Estado de Contingência e depois ao Estado de Calamidade."

"Esta subida, se nada acontecer, vai nos conduzir a uma situação insustentável do SNS.", referiu o primeiro-ministro, realçando: "Qual é o grande desafio? É como conseguimos simultaneamente conter a pandemia sem pagar, de novo, o brutal custo social, económico e familiar? (...) Com a expansão da pandemia, temos um aumento exponencial de internados e isto significa uma maior pressão sobre a capacidade de resposta do SNS. (...) Entendemos que é fundamental reforçar as medidas de combate à pandemia. Adotaremos as medidas que tenham o máximo de eficácia, mas que tenham um impacto menor na vida de de cada um e na economia. (...) A primeira grande medida é da autoresponsabilidade de cada um, de qualquer forma, o Governo tem consciência que este é um momento em que e necessário adotar novas restrições. "

Depois de Paços de Ferreira, Lousa e Felgueiras, "a pandemia alastrou-se e o Governo quer adotar novas medidas para alguns concelhos, aqueles que registam nos últimos 14 dias mais de 240 casos por 100 mil habitantes", afirmou António Costa., especificando: "recolhimento domiciliário, com possibilidade de sair para trabalhar, ir à escola", entre outras exceções, sendo que "nestes concelhos será obrigatório o desfasamento de horários no trabalho, encerramento da superfícies comerciais às 22 horas, encerramento de restaurantes às 22h30, eventos sociais limitados a cinco pessoas, proibição de feiras e mercados e teletrabalho obrigatório."

"Já solicitei audiência ao Presidente da República para que seja possível a aplicação do Estado de Emergência nos concelhos abrangidos por estas medidas", acrescentou António Costa, realçando que as medidas entram em vigor no dia 4 de novembro.

"O mês de novembro vai ser muito duro e exigente", avisou o primeiro-ministro, explicando que as medidas a aplicar já nas próximas semanas visam "tentar evitar um confinamento mais geral nas duas primeiras semanas de dezembro."

A lista dos atuais 121 concelhos, abrangidos pelas medidas de combate à pandemia, será revista a cada duas semanas.

António Costa apelou mais uma vez à "distância social, ao uso de máscara em locais fechados e na vida pública sempre que há mais gente por perto, ao cumprimento da etiqueta respiratória, à lavagem permanente das mãos e à utilização da aplicação staywaycovid."

O Governo anunciou também o aumento de testes, a contratação de enfermeiros e médicos para as unidade de cuidados intensivos e o reforço do número de camas no SNS: