Governo impõe paragem de competições não profissionais

Decisão vigora este fim de semana

O Governo deverá oficializar em breve a decisão de suspender as competições não profissionais este fim de semana, autorizando desde já jogos da I e II Liga de futebol. em cima da mesa, dependendo da reunião na secretaria de Estado do Desporto, a autorização para a a Liga BPI - principal campeonato feminino - e do Campeonato de Portugal. Os restantes campeonatos de futebol não terão lugar este fim de semana em que a limitação de circulação entre concelhos imposta pelo governo .

A Associação de Futebol de Aveiro, por exemplo, já deu conta desta decisão através de um comunicado publicado na rede social Facebook.

Quanto às modalidades de pavilhão, a intenção do Governo é que as mesmas não se realizem, estando as principais federações a tentarem obter autorização para que as principais provas masculinas e femininas possam realizar. Falamos de andebol, basquetebol, hóquei em patins, voleibol e futsal.

Certo é que ainda esta quinta-feira, o assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Basquetebol, Ricardo Brito Reis, tornou pública esta informação no Twitter.

ATUALIZADA ÀS 16H35