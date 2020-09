Governador de São Paulo diz que vacina chinesa foi segura para 94,7% de testados

Testes da futura vacina do laboratório chinês Sinovac comprovaram a segurança do imunizante para 94,7% dos voluntários.

Em agosto, Bolsonaro criticou, também de forma indireta, a iniciativa de Doria de negociar a compra de vacinas diretamente com o laboratório chinês Sinovac.

O governador do estado brasileiro de São Paulo informou que os testes da futura vacina do laboratório chinês Sinovac contra a covid-19, chamada Coronavac, na fase 3 de testagem, comprovaram a segurança do imunizante para 94,7% dos voluntários.

"Estudos clínicos comprovam segurança da vacina Coronavac, 94,7% de mais de 50 mil voluntários testados na China não apresentaram nenhum sintoma adverso em relação à vacina Coronavac", disse João Doria, governador de São Paulo, numa conferência de imprensa.

"Os resultados dos estudos clínicos realizados na China mostram um baixo índice de apenas 5,3% de efeitos adversos e de baixa gravidade, a maioria destes casos apresentou apenas dor no local da aplicação da vacina", acrescentou.

Os testes da Coronavac começaram no Brasil em 21 de julho, numa parceria do laboratório chinês com o Instituto Butantan.

O Instituto Butantan, órgão ligado ao governo regional de São Paulo, coopera no desenvolvimento da vacina chinesa e firmou um acordo com a Sinovac que lhe permitirá fabricar a Coronavac no país se a imunização se mostrar eficiente.

Questionado sobre a eficácia do imunizante, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que ainda não é possível divulgar este resultado porque os testes estão em andamento e são controlados por uma instituição internacional.

"Alem de informar que não houve efeitos colaterais nós não tivemos disponíveis os dados sobre a eficácia [da vacina]. A partir do dia 15 de outubro podemos ter o aparecimento dos resultados sobre a eficácia que permitiria o registo da vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)", explicou.

O governador "paulista" lembrou que o estado comprou 60 milhões de doses da vacina, que será aplicada se o imunizante comprovar sua eficácia contra a covid-19.

"Teremos cinco milhões [de doses] entregues em outubro, 46 milhões [de doses] até 31 de dezembro e o restante destas doses, os outros nove milhões, ao longo do período de janeiro e fevereiro, totalizando 60 milhões de doses", afirmou Doria.

"Estamos negociando com o Governo brasileiro para que o mesmo compre mais 40 milhões de doses para os brasileiros de outras regiões do país, para que todos os brasileiros possam ser vacinados ao mesmo tempo", acrescentou.

O governador afirmou que os primeiros grupos, formados por profissionais da saúde, poderão ser vacinados em dezembro.

"Deveremos, por óbvio, aguardar a finalização da terceira e última fase de testagem e seus resultados e a aprovação da Anvisa, mas já em dezembro, na segunda quinzena, poderemos iniciar a imunização de acordo com critérios de vacinação adotados pela secretaria da Saúde do estado de São Paulo e dentro do protocolo do Ministério da Saúde", disse Doria.

Sem citar diretamente o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de quem é rival político, Doria aproveitou para mencionar que em São Paulo não discutem "a origem da vacina" : "Não estamos numa corrida pela vacina, e sim pela vida".

O governante também afirmou torcer pela aquisição e eficácia de "todas as vacinas".

Em agosto, Bolsonaro criticou, também de forma indireta, a iniciativa de Doria de negociar a compra de vacinas diretamente com o laboratório chinês Sinovac.

"O mais importante, diferente daquela outra [vacina] que um governador resolveu acertar com outro país, vem a tecnologia para nós", disse Bolsonaro na ocasião.

O Ministério da Saúde brasileiro, por sua vez, tem um contrato para fabrico na Fundação Oswaldo Cruz da vacina em desenvolvimento pela empresa AstraZeneca e a Universidade de Oxford.

Durante a conferência de imprensa Doria confirmou a informação de que o Governo brasileiro acertou o envio de 80 milhões de reais (12,3 milhões de euros) para o Instituto Butantan.

"Os 80 milhões que foram confirmados hoje pelo ministro [da Saúde, Eduardo] Pazuello e pelo Ministério da Saúde são, exclusivamente, para a nova fábrica do Instituto Butantan, implantada com investimento privado e agora com a participação do Ministério da Saúde", disse Dória, que elogiou a postura "republicana" do Governo brasileiro.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 4,5 milhões de casos e 138.108 óbitos), depois dos Estados Unidos da América.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.